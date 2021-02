Ultime Castel Volturno – Da Demme a Petagna aggiornamenti sui giocatori infortunati

Dopo la sfida contro l’Atalanta, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della sfida contro il Granada per il return-match di Europa League alle ore 18,55 allo stadio Diego Armando Maradona.

La squadra si è divisa in due gruppi, chi è sceso in campo a Bergamo, lavoro di scarico in palestra, l’altra parte invece sul campo 3 riscaldamento, torello e partitella a tema a campo ridotto.

Hysaj, Ospina e Demme hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Petagna terapie e allenamento personalizzato in palestra. Terapie per Lozano.

Fonte: sscnapoli.it