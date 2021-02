Ultime Castel Volturno – Aggiornamenti su Mertens e del rientro di Osimhen

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castel Volturno, dopo la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta e in vista della sfida contro il Granada di giovedì alle ore 18,55 allo stadio Diego Armando Maradona.

Mertens, rientrato dal Belgio, ha svolto il test isocinetico e lavoro personalizzato in campo e palestra. Per Dries si valuterà nei prossimi giorni il rientro in gruppo.

Osimhen dopo aver trascorso la notte in osservazione a Bergamo, rientrerà a Napoli in serata. Il club e il Dott. Canonico ringraziano lo staff sanitario dell’Atalanta, il team di rianimatori del Gewiss Stadium e il personale del pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII per la professionalità e la disponibilità dimostrata. Il calciatore verrà valutato ulteriormente nella giornata di domani.

Fonte: sscnapoli.it