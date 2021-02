Sorpresa, scoperta, superata: è la difesa azzurra a Bergamo

Errori individuali, di reparto, movimenti sbagliati. Da un po’ di tempo si ripetono incessantemente le stesse situazioni. In difesa il Napoli è un susseguirsi di evidenti difficoltà. Ieri a Bergamo, troppo spazio lasciato a Muriel per crossare, da parte di Di Lorenzo, primo e gol di testa di Zapata. Sovrastati dalla parabola sia Maksimovic che Mario Rui che nulla può sull’ attaccante colombiano. Sulla seconda rete gli azzurri si fanno trovare scoperti e i nerazzurri in ripartenza trovano il gol di Gosens, dopo un spunto centrale di Muriel e un assist di Zapata. Sulla terza rete c’è un grave errore in uscita di Bakayoko, in serata disastrosa, che dà il là al sinistro vincente di Muriel e sul quarto gol di Romero azzurri si fanno sorprendere da calcio d’angolo con Koulibaly e Ghoulam appena entrati. Quattro reti prese nel secondo tempo, stavolta la squadra di Gattuso ha tenuto la concentrazione alta in fase difensiva nella prima frazione e invece nella ripresa c’è stato un calo evidente in termini di attenzione.

Il Mattino