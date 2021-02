Si ipotizzano i tempi di recupero per l’infortunio di Osimhen

La grande paura è alle spalle. Anche se adesso bisognerà capire quanti giorni avrà a disposizione per recuperare da questo ennesimo accidenti di una stagione jellata. La squadra lo chiama ripetutamente, ma il ragazzo non risponde a nessuno per ore, proprio perché sottoposto a continui accertamenti per capire se ci sono stati ulteriori danni dovuti alla caduta rovinosa. Quello che è certo è che Victor perde i sensi dopo aver sbattuto la testa sul terreno di gioco. In ogni caso, dopo la spalla e dopo la positività al Coronavirus anche questo ulteriori infortunio. Previsioni per il rientro: almeno due settimane. Ma quel che conta è che è stato solo un grosso spavento. Ma per tre minuti un brivido di terrore ha percorso la schiena delle persone presenti allo stadio.

Fonte: Il Mattino (P.Taormina)