SERIE B FEMMINILE – Dimissioni al Pomigliano di mister Esposito

Il campionato di serie B femminile entra nel vivo, con il Pomigliano al primo posto in classifica, ma sta per arrivare una notizia a dir poco clamorosa. Manca solo l’ufficialità, ma sembra che il tecnico della squadra campana avrebbe dato le dimissioni, dopo la pesante sconfitta interna contro la Roma femminile per 1-4. Il suo lavoro è stato ottimo, con 9 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte. Ora la società starebbe alla ricerca del nuovo allenatore per proseguire la cavalcata nella cadetteria.

Fonte: tuttocalciofemminile.com