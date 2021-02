Osimhen ricoverato al Papa Giovanni XXIII è seguito personalmente dal Dr. Canonico

Nuovo ko per Victor Osimhen. Appena prima del 90’, infatti, l’attaccante azzurro è ricaduto male a terra dopo un contrasto aereo con Romero e ha battuto violentemente la testa, un incidente che ha subito fatto drizzare le antenne dei sanitari. Il calciatore ha infatti perso conoscenza per qualche secondo ed è stato portato fuori dal campo dai barellieri. Trasportato subito all’ospedale più vicino per accertamenti, Osimhen ha comunque ripreso i sensi subito dopo l’intervento dei sanitari dimostrando subito una condizione in miglioramento. I medici del Papa Giovanni XXIII gli hanno diagnosticato un trauma cranico. Il calciatore resterà a Bergamo fino a domani sotto l’osservazione clinica del responsabile sanitario azzurro Raffaele Canonico. Fonte: Mattino.it