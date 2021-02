Osimhen è rientrato in serata a Napoli. Domani nuovi accertamenti neurologici

In un momento dove mister Gattuso di notizie buone, tra campo e infortuni ne ha davvero poche, oggi ne arrivano due che in prospettiva possono essere positive. Prima di sera è rientrato da Bergamo Victor Osimhen dopo gli accertamenti all’ospedale Papa Giovanni ed è apparso in buone condizioni. Domani ci saranno nuovi accertamenti neurologici. L’altra è Dries Mertens che è tornato da Anversa, si è allenato tra terapie e campo e solo nei prossimi giorni si valuterà quando farlo tornare in gruppo.

Fonte: gazzetta.it