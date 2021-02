Infortunio Osimhen – L’azzurro non ricorda nulla di quanto avvenuto

Dopo lo spavento, Victor Osimhen, ha trascorso una notte tranquilla presso l’ospedale Papa Giovcanni XXIII di Bergamo. L’attaccante del Napoli, ieri, ha battuto violentemente la testa sul terreno di gioco ed è stato privo di sensi, per questo si è deciso di tenerlo in osservazione per una notte e monitorarne la situazione. La diagnosi parla di trauma cranico. Con lui c’è il dottor Canonico. La punta azzurra non ricorda nulla. Scrive La Gazzetta dello Sport: “Non ha ricordi, Osimhen, dell’incidente. Stamattina, ha chiesto lumi al dottor Canonico, che gli ha raccontato della caduta e delle conseguenze per il trauma subito, dopo aver battuto la testa sul prato dello stadio bergamasco”