Il Mattino vota il Napoli – La difesa è horror: tre top e otto flop!

Muriel fa a fettine il muro del Napoli che nei primi quarantacinque minuti è sembrato un inno alla solidità difensiva, una rivisitazione del catenaccio in chiave moderna. Poi però i dieci azzurri rimasti in piedi e sopravvissuti in questa via crucis senza fine di infortuni e accidenti di vario tipo, dopo aver fatto la migliore delle partite possibili visto come erano ridotti, sono crollati. Al suolo. Gli azzurri provano a contenere la freschezza dell’Atalanta e ci riescono per certi versi. Ma poi da solo nella sofferenza dei napoletani prende il sopravvento Muriel. Che prende per mano la squadra di Gasperini e la trascina alla vittoria.

5 MERET



5,5 DI LORENZO



5 RRAHMANI



5 MAKSIMOVIC



6 MARIO RUI



5,5 FABIAN RUIZ



4,5 BAKAYOKO

6,5 POLITANO



6 ZIELINSKI



5 ELMAS



5 OSIMHEN



5 INSIGNE



sv KOULIBALY



sv GHOULAM



sv LOBOTKA



5,5 GATTUSO

Fonte: Il Mattino