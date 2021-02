Giovanni Scotto: “Il futuro di Gattuso lo deciderà il Benevento”

Il Napoli è stato sconfitto dall’Atalanta per 4-2, con numeri incredibilmente negativi in difesa e non solo, ma è ancora nei pressi della zona Champions. Il collega de “il Roma” Giovanni Scotto su twitter aggiorna sul futuro di Gattuso. “Si sono già detti addio. A fine stagione, se Rino riuscirà a tenere in corsa il #Napoli per la Champions (si aspettano gli infortunati). Esonero solo se la situazione precipita, ma si aspetta il #Benevento. I nomi individuati per il futuro non sono liberi”.

Fonte: twitter Giovanni Scotto