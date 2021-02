Gian Piero Gasperini: “Di Bello? Arbitraggio pesante. Con il Napoli era una gara trappola”

“Quest’oggi siamo stati travolti da un treno, ma per fortuna ne siamo usciti indenni. L’arbitraggio? Per me è stata pesante, grave secondo me non aver dato il rigore per il contatto Pessina-Mario Rui. Detto questo è stata una vittoria importante, contro un buon Napoli che ci ha messo in difficoltà. Era una gara trappola, ma alla lunga avevano la voglia di ottenere il massimo. Detto questo, con tutto che si è vinto, siamo arrabbiati per l’arbitraggio”. L’Atalanta batte per 4-2 il Napoli e resta in scia nella zona Champions, confermando i progressi e arrivare così al meglio per la sfida contro il Real Madrid. A fine gara le parole del tecnico Gian Piero Gasperini.

Fonte: Antonio Giordano CdS