In un momento difficile per mister Gattuso, tra sconfitte e infortuni, per fortuna ne arriva una nella mattinata di oggi. L’attaccante Dries Mertens è tornato in questi minuti in città, dopo il controllo al ginocchio di queste settimane ad Anversa. L’indizio social lo dà la moglie Kat con una cartolina della città partenopea. Adesso si sottoporrà al tampone e in caso di esito negativo nuovi accertamenti fisici.

Fonte: 100% Napoli