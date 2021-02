Emerson Palmieri sempre più lontano da Londra: il Napoli monitora

Di lui si è spesso parlato come possibile rinforzo per la difesa azzurra. Nelle ultime sessioni di mercato il nome di Emerson Palmieri è stato più di una volta accostato al Napoli. E, stando a quanto si legge sul quotidiano inglese The Sun, l’addio al Chelsea di Frank Lampard ha aperto nuovi scenari per il rinnovo di Marcos Alonso. Lo spagnolo ha ritrovato campo e felicità, ma ha chiuso definitivamente lo spazio ad Emerson Palmieri, il cui futuro è sempre più lontano dal Londra. Il terzino ha molti estimatori In Italia e potrebbe sfruttare l’occasione a giugno. Il Napoli monitora la situazione.