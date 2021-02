Eintracht pronto a riscattarlo: la rinascita di Amin Younes

In Bundesliga, Amin Younes, sembra rinato. Sta vivendo un momento magico all’Eintracht Francoforte dove è arrivato in estate dal Napoli, in prestito con diritto di riscatto esercitabile a fine stagione. Pare che per lui si possano aprire le porte della Nazionale. Secondo le ultime indiscrezioni di Transfermarkt, le prestazioni convincenti del giocatore stanno convincendo la dirigenza della squadra tedesca a riscattarlo a fine stagione. Le parole del tecnico Adi Hutter al tg regionale Hessenschau, confermano queste indiscrezioni: “Non ricordo di aver mai allenato un giocatore con quelle qualità. Ha una tecnica ed un’energia incredibili, è una grande persona e un calciatore fantastico”.