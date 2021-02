Dopo il grande spavento, Osimhen e lo staff medico del Napoli decideranno sul ritorno in campo

Per il Napoli sono state ore di ansia e di apprensione per Osimhen, caduto a terra con la testa e portato all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Tutto l’ambiente azzurro era preoccupato, come il calciatore, ma per fortuna il peggio è alle spalle. Il tempestivo intervento dello staff medico in campo e in ambulanza hanno salvato la situazione. Domani si faranno nuovi accertamenti presso Pineta Grande di Castel Volturno, ma certamente non ci sarà giovedì contro il Granada. Sarebbe anche in dubbio la sua presenza contro il Benevento, però per qualsiasi decisione si deciderà con lo staff medico guidato da Raffaele Canonico.

Fonte: Marco Azzi Repubblica