 De Laurentiis è esploso alla fine della partita, chiama tutti e sceglie il silenzio stampa

De Laurentiis è esploso alla fine della partita, ha chiamato i dirigenti azzurri, il ds Giuntoli, il figlio vice presidente Eduardo che erano allo stadio. E non ha nascosto la sua rabbia per il ko. D’altronde è da settimane che per Gattuso è una specie di ordalia: quando vince è innocente, se perde è colpevole e deve ardere sul rogo. E lo farà anche questa settimana, come se fosse una colpa avere mezza squadra indisponibile. E non per una sola partita, ma da due mesi in qua. In ogni caso, se De Laurentiis avesse deciso di mandar via l’allenatore non avrebbe bisogno di silenzi stampa o sentire giustificazioni di sorta. Gli basta trovare il sostituto e mandarlo via. Cosa che non intende fare. E allora non resta che la scelta del silenzio stampa. Poi magari il prossimo passo, ma non adesso, sarà quello di mandare la squadra in ritiro anche se è complicato per questioni di Covid e di pandemia perché non è possibile avere a disposizione hotel per troppi giorni in maniera esclusiva. P. Taormina (Il Mattino)