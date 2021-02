CdS, Giordano lancia la bomba: “Se Gattuso non supera il turno in Europa League sarà esonerato!”

Il Giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano, intervenendo alla trasmissione “Il Sogno nel Cuore”, in onda sù 1Station Radio, ha dichiarato: “Futuro? Gattuso, se non dovesse arrivare la remuntada in Europa League, verrà esonerato. Il problema è che De Laurentiis non ha ancora un sostituto, anche perché ha perso troppo tempo da quando, a fine gennaio, aveva avuto l’ok di Rafa Benitez. Qualora, invece, gli azzurri dovessero approdare agli ottavi, Gattuso andrà avanti fino a fine stagione. Il fatto di non avere, in questo momento, un’alternativa a Rino, ha fatto sì che fosse confermato fino ad oggi, altrimenti sarebbe già stato esonerato”.