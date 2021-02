Capuano: “Pessima partita della coppia difensiva del Milan. Ieri l’Inter ha fatto due partite in una”

Capuano: “L’Inter ha fatto due partite in una. Eriksen rivalutato da quando Conte si è reso conto che non sarebbe arrivato nessun altro”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Capuano, Panorama e Radio24: “Ieri Kjær e Romagnoli hanno fatto una pessima figura, ma non sono stati messi in condizione di poter affrontare la coppia esplosiva attualmente nella forma migliore della Serie A. La differenza la fanno i risultati, gli uomini e la lettura complessiva: ieri l’Inter ha fatto due partite in una. Quando Conte, a gennaio, ha capito che non avrebbe avuto nulla si è rassegnato su Eriksen. Ieri non ha fatto una partita straordinaria, ha giocato meglio contro la Lazio. Napoli? Subisce qualsiasi tipo di partita. Non è semplice giocare senza 10 giocatori”.