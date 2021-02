Avversario Napoli – Un problema in attacco per il Benevento

Per il Benevento, dopo l’ottimo punto in casa contro la Roma, si preparerà in vista della sfida di domenica contro il Napoli nel derby delle ore 18,00. Per i sanniti ci saranno problemi di formazione. Out per squalifica Glik in difesa, si aggiunge anche gli infortuni di Letizia e Improta, che restano in dubbio. Probabile assenza in attacco anche dell’ex di Genoa, Roma e Torino Iago Falque che manda un messaggio ai tifosi. “Mi dispiace di dovermi fermare un’altra volta, purtroppo anche questo fa parte del gioco. Cercherò di recuperare il prima possibile seguendo l’unica strada che conosco, il lavoro! Grazie a tutti quelli che sono al mio fianco anche nei momenti difficili!”. Mancherà anche il tecnico Pippo Inzaghi, anche lui per squalifica.

Fonte: ottopagine.it