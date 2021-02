Attacco dei 3 chi non delude è Politano

6,5 POLITANO – Assist spettacolare per Zielinski, si muove tanto sulla verticale di destra, ma si trova spesso stretto tra Djimsiti e Gosens, nonostante una brutta situazione alla gamba destra, resta in campo e gioca una gara anche di sacrificio. Corre per tutto il campo, indemoniato. Salta l’uomo e ha sempre qualche idea.

5 ELMAS – Non c’è. Non salta un uomo. E fa fatica anche in fase di appoggio. Nei primi minuti si preoccupa più di dare sostegno a Mario Rui su Maehle e sulla spinta mancina di Zapata che spingere concretamente, seguendo le istruzioni di Gattuso, anche se i risultati non sono esaltanti. Ma è opaco in tutto ciò che fa.

5 OSIMHEN – Romero gli prende il tempo con una certa facilità nei primi minuti, l’unico sussulto del primo tempo è un colpo di spalla in area di rigore, con una palombella che Gollini mette in corner. Si sbatte e si batte, spesso con risultati deludenti. La grande paura per il colpo alla testa finale e i brividi che ancora non vanno via.

Fonte: Il Mattino