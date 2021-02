SKY – Muriel: “Un successo che sa di spinta per mercoledì”

Al termine della gara di Bergamo, che ha visto il rotondo successo dell’ Atalanta contro il Napoli, ai microfoni Sky, interviene Luis Muriel: “Una vittoria importante per la corsa Champions ed una spinta ulteriore in vista della gara di mercoledì contro il Real. Successo meritato, abbiamo dato tutto ciò che avevamo. Sono molto felice per il mio gol è arrivato contro un avversario importante , mi rende felice anche la fiducia che il mister ripone in me”