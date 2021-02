SKY, Gasperini polemico: “Direzione di gara pesante, abbiamo rischiato!”

Il tecnico dell’ Atalanta, Gasperini, espulso nel corso del primo tempo per proteste, interviene ai microfoni Sky a fine gara: “La partita ad un certo punto si era complicata, per cui vincerla è stato veramente importante, anche in vista della gara di mercoledì. Abbiamo rischiato di brutto, abbiamo creato tanto, ma è stata una gara sicuramente pesante. Direzione di gara pesante ed avversario forte. Io mi sono lamentato dicendo che secondo me c’era un rigore grande quanto buna casa, ma il quarto uomo ha deciso di richiamare l’arbitro che mi ha espulso. Un’p0espulsione può condizionare una gara come questa, la cosa strana è stata battere il Napoli e rientrare negli spogliatoi arrabbiati”