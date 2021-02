SERIE B FEMMINILE – Pesante sconfitta per il Pomigliano, vince in rimonta il Como

Domenica negativa per il Pomigliano femminile, oggi ha perso in maniera netta per 1-4 contro la Roma. Le capitoline, ultime in classifica, vanno a segno con: Filippi, Martinez con una doppietta e Glaser, per le campane il gol della bandiera con Tudisco. La Riozzese Como invece vince in rimonta contro il Pontedera, decisive le reti di Pellegrinelli e Rizzon.

A cura di Alessandro Sacco