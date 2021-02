Domenica di gare per il campionato di Primavera 1, dopo il pari tra Inter e Juventus, oggi sono scese in campo Milan e Atalanta. I rossoneri perdono di misura per 1-0 sul campo della Sampdoria. Gli orobici invece sconfiggono per 3-0 la Lazio e sono al sesto posto in classifica.

Sampdoria-Milan 1-0

Atalanta-Lazio 3-0

A cura di Alessandro Sacco