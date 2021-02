Premier League – M.City infermabile, risposta United e Leicester, ancora crollo Liverpool

Non si ferma più il Manchester City! I Citicenzs vincono anche in casa dell’Arsenal per 1-0 nella 25a giornata di Premier League e centrano il 13° successo consecutivo. La squadra di Guardiola rimane saldamente al comando a +10 punti sul Manchester United (3-1 al Newcastle) e Leicester (2-1 con l’Aston Villa). Continua il sogno del West Ham, che batte 2-1 il Tottenham nel derby di Londra e vola al 4° posto solitario in classifica (in piena zona Champions League) a +2 punti sul Chelsea, che impatta 1-1 a Southampton. Ancora un crollo per il Liverpool, che perde 2-0 in casa contro l’Everton nel derby e viene agganciato al 6° posto proprio dalla squadra di Ancelotti. Colpo grosso del Fulham, che batte 1-0 lo Sheffield e va a -3 punti dalla zona salvezza. Finisce 0-0 tra Burnley e West Bromwich, successo infine del Wolverhampton che stende 1-0 il Leeds