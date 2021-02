Politano è out a metà: a Bergamo sarà in panchina

L’emergenza in casa Napoli è lontana dal dirsi finita, ma qualcosa sembra in effetti muoversi. Dopo la gara di Granada, anche Politano sembrava totalmente out, poi, però, l’ex Inter è stato convocato da Gattuso per la partita di Bergamo. Tuttosport scrive: “La piccola schiarita si nota leggendo la lista dei convocati che il Napoli ha diramato solo in tarda serata. C’è Politano, sostituito alla fine del primo tempo di Granada per un colpo al costato, ma soprattutto sono presenti anche Koulibaly e Ghoulam. Finalmente guariti dal Covid, ieri mattina hanno completato l’iter di visite di idoneità presso la clinica Pineta Grande e poi hanno svolto l’intera seduta con la squadra. Politano, invece, ha effettuato lavoro personalizzato in campo ed è difficile che oggi a Bergamo parta dal primo minuto”.