I dati dicono che Gattuso a tutt’oggi ha realizzato con il Napoli 35 vittorie, otto pareggi e 20 sconfitte con un a media pun ti a partita di 1,79. Nella stagione in corso c’è stata una vertiginosa discesa, 11 sconfitte, una ogni 3 gare. Due in Europa, una in coppa Italia, una in supercoppa. Fonte: CdS