Paura Osimhen – I giocatore è cosciente, ma viene trasportato in ospedale

Visi preoccupati ed espressioni attoniti per i giocatori del Napoli e anche per molti atalantini sul finire della gara. In un contrasto di gioco, Victor Osimhen, cade battendo la testa sul terreno di gioco e perde i sensi. Interviene l’autoambulanza ed il giocatore viene portato immediatamente all’ ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Dopo qualche minuto dall’ uscita del giocatore dal campo, Sky comunica che Osimhen ha ripreso conoscenza, ma che viene portato ugualmente in ospedale per i controlli del caso.