Ore15,00 – Milan/Inter: Le possibili formazioni del CorrSport. Dove si trasmette la gara

Il Milan per il controsorpasso all’Inter si affiderà alla voglia di rivalsa di Zlatan Ibrahimovic e ai fedelissimi di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero arriva all’appuntamento con la rosa quasi al completo e avrà l’opportunità di schierare la miglior formazione tranne Mandzukic e Bennacer, fuori per problemi fisici. Ibrahimovic guiderà la riscossa e sarà supportato da Calhanoglu, che tornerà titolare dopo il turno di riposo in Europa League. Sulla zona destra della trequarti Saelemaekers ha vinto il ballottaggio con Castillejo mentre a sinistra Rebic dovrebbe spuntarla su Leao. In mediana Kessie sarà il punto di riferimento del giovane Sandro Tonali, mentre in difesa si rivede Davide Calabria dopo due gare d’assenza. Hernandez, Kjaer e Romagnoli dovrebbero comporre il resto del quartetto arretrato. E dopo aver incitato la squadra ieri a Milanello con cori e striscioni: “Novanta minuti all’assalto: il derby si vince”, oggi a San Siro il tifo organizzato accoglierà il pullman della squadra. Il club invece ha lanciato l’iniziativa a scopo benefico dei biglietti virtuali e sono stati venduti più di trentamila. Inoltre, ieri è stato svelato un murale di oltre 13×3 metri che colorerà gli spazi adiacenti al gate 14 dello stadio, con la scritta “Milan on fire”. A cura di Antonio Vitiello I tre dubbi di formazione dei quali in conferenza stampa ha parlato Antonio Conte, in campo non si sono visti. Nella rifinitura di ieri mattina, durante la quale è arrivata la notizia della scomparsa di Bellugi, tragico evento che ha scosso parecchio la dirigenza presente alla Pinetina, il tecnico pugliese è sembrato avere le idee molto chiare e oggi schiererà la stessa formazione che ha battuto la Lazio. Anche se Vidal è recuperato e convocato, in mezzo al campo sul centro-sinistra giocherà Eriksen, alla quarta di fila (Coppa Italia compresa) da titolare. A meno che l’ex ct non abbia in mente una sorpresa dell’ultim’ora, dunque, scontata la conferma in blocco per la linea difensiva formata da Handanovic, Skriniar, De Vrij e Bastoni; in mezzo, da destra a sinistra, largo a Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen e Perisic, mentre in attacco ci saranno Lukaku e Martinez. La squadra ieri è rimasta in ritiro alla Pinetina. Unico assente Sensi, alle prese con un affaticamento muscolare che lo ha messo ko nell’allenamento di mercoledì. and.ram. (Cds)