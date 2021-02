Mertens rientrerà oggi a Napoli. Si attendono novità sulle condizioni fisiche

Per mister Gattuso non sono giorni facili, per le sfide che verranno tra campionato ed Europa League, ma anche per la questione infortuni. Ad esempio Dries Mertens è ancora ad Anversa, dove prosegue le terapie per il problema al ginocchio che nella prima fase non avevano dato esito positivo. Oggi il fiammingo dovrebbe rientrare a Napoli e dopo aver effettuato i test dei tamponi, si faranno accertamenti sulla sue condizioni fisiche. Gattuso e il suo staff stavolta sperano che possano dare un esito diverso.

Fonte: Corriere dello Sport