L’infermeria azzurra dovrebbe svuotarsi in prossimità del derby

L’infermeria azzurra è piena e spesso si tratta, purtroppo, di degenze lunghe. Stando a quanto si legge stamattina su Il Corriere del Mezzogiorno che fa il punto sulla situazione, il calciatore più vicino al rientro, sarebbe Diego Demme. Il mediano potrebbe essere a disposizione di mister Gattuso per l’incontro con il Granada di giovedì prossimo. Mal che vada, se proprio si dovessero allungare i tempi, per il derby contro il Benevento. Per questa data, quello dell’ ex Lipsia, non dovrebbe essere l’unico rientro. Dovrebbero unirsi a lui Hysaj, Ospina e Petagna. Ancora lunga, invece, la “convalescenza di Lozano, mentre Dries Mertens dovrebbe tornare in Italia entro martedì.