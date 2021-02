KK in qualità di osservatore, al centro ci saranno Rrahmani e Mak

Koulibaly è nuovamente a disposizione, ma Gattuso difficilmente lo rischierà già a Bergamo. Senza di lui e senza Manolas, è toccato ai due centrali di scorta, Maksimovic e Rrahmani. L’esordio per loro, insieme, avvenne proprio a Bergamo, in Coppa Italia. Con Zapata e Pessina vissero una serata da incubo. Oggi saranno ancora loro a scendere in campo, dalla panchina li osserverà il centrale senegalese. Nel flop assoluto di Granada ci sono andati di mezzo anche loro: Maksimovic disattento in marcatura sul primo gol, Rrahmani in ritardo nella chiusura sul secondo. Era la loro terza partita in assoluto insieme, mentre quella di stasera potrebbe essere l’ultima. Perché già da giovedì prossimo contro il Granada, Koulibaly sarà pronto per riprendersi il posto al centro della difesa. Di conseguenza, solo uno tra Rrahmani e Maksimovic sarà riconfermato. Contro l’Atalanta, quindi, un banco di prova importante per testare la condizione di entrambi. Solo alla fine Gattuso potrà trarre le sue conseguenze.

Il Mattino