In due mancano da 27 gare, è la sequenza più lunga

Una sequenza di infortuni traumatici che ha diffuso ulteriore malessere e l’ha sparso tra le palpabili difficoltà tattiche: però c’è stato un giorno in cui improvvisamente dall’attacco sono spariti sia Osimhen (per 16 gare) e Mertens (che sta a 11 e ancora non dà notizie di sé), esclusi da lussazioni ad una spalla, distorsioni ad una caviglia e – per il nigeriano – pure dal Covid, la variante imprevedibile che s’è accanita poi ed ha contribuito a demolire le poche certezze. Fonte: CdS