Gian Piero Gasperini: “Il Napoli è l’avversario migliore per non pensare al Real Madrid”

L’Atalanta affronterà questo pomeriggio il Napoli al “Gewiss Stadium”, per la quarta giornata di ritorno, fischio d’inizio alle ore 18,00. Ieri in conferenza stampa le parole del mister degli orobici Gian Piero Gasperini. “Il Real Madrid? Noi abbiamo in testa la sfida contro il Napoli, anzi è l’avversario migliore per avere la testa sgombra. Per quanto riguarda gli azzurri sono sempre una squadra con elementi validi e chi sostituirà gli infortunati non sono affatto scarsi, anzi. Questo è un campionato strano, dove tutte le squadre fanno i conti con le assenze, come succede anche a noi. Non avrò ancora Hateboer e anche Maehle, che è convocato ma non giocherà. Ho in testa la formazione ma non vi posso dire nulla”.

Fonte: Giancarlo Gnecchi CdS