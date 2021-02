[Formazioni] Atalanta-Napoli, tridente pesante per Gasperini. Ballottaggio in attacco per Gattuso

Questo pomeriggio al “Gewiss Stadium” di Bergamo, l’Atalanta affronterà il Napoli per la quarta giornata di ritorno di campionato. Il tecnico degli orobici Gasperini non potrà contare su Hateboer ed è in forte dubbio Maehle, anche se è stato convocato. Al suo posto favorito Sutalo come in Coppa Italia e a Cagliari. In avanti il tridente pesante Pessina, Ilicic e Zapata. Per gli azzurri oltre alle tante assenze, anche se recuperano Koulibaly, Ghoulam e Politano, c’è anche da sciogliere la riserva del modulo, difesa a tre o a 4. In avanti Elmas potrebbe spuntarla su Politano, con Osimhen e Insigne a completare il tridente.

Fonte: Corriere dello Sport