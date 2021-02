Il Napoli esce sonoramente sconfitto dalla gara di Bergamo contro l’Atalanta e il suo avversario europeo, il Granada, atteso al Maradona per i sedicesimi di Europa League, giovedì prossimo, viene battuto in casa dello Huesca (ultimo in classifica) per 3-2 (gol andalusi di Quina e Soro)

Il Granada è nono nella Liga con 30 punti dopo 24 giornate.