DIRETTA SERIE A – Atalanta-Napoli, ci sarà foschia nell’orario della gara

Arbitro: Di Bello; Ass1: Meli; Ass2: Cecconi; IV: Pasqua; VAR: Fabbri; AVAR: Rolfo

Alle ore 18,00 si giocherà la partita al “Gewiss Stadium” tra l’Atalanta e il Napoli. In occasione del match di Bergamo ci sarà un po’ di foschia, ma nel complesso il tempo è buono.

Questo pomeriggio al “Gewiss Stadium”, fischio d’inizio alle ore 18,00, l’Atalanta affronterà il Napoli per la quarta giornata del girone di ritorno in campionato. Tra le due squadre il bilancio è di un successo a testa e un pareggio, quindi ci si attende una sfida interessante. Per gli azzurri diverse le assenze per infortunio, otto in tutto, anche se sono stati convocati Koulibaly, Ghoulam e Politano, mentre per i padroni di casa out solo Hateboer ed è in dubbio la presenza di Maehle. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

