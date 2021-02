Da Demme a Ospina, aggiornamenti sulle loro condizioni fisiche

In vista della sfida di questo pomeriggio Gattuso potrà contare sui recuperati dal Covid-19 Koulibaly e Ghoulam, così come nella lista c’è anche Politano. Tutti e tre dovrebbero partire dalla panchina, i primi due ancora a corto di allenamenti, mentre l’ex di Sassuolo e Inter, ancora problemi al costato. Per quanto riguarda gli altri infortunati, ancora tempi lunghi per Manolas, Lozano e Petagna. Ottimismo invece per Demme che giovedì contro il Granada potrebbe essere convocato, migliorano invece Hysaj e Ospina. Gattuso spera ovviamente e incrocia la dita.

Fonte: CdS