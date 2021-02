Cossu non è in pericolo di vita, ma lo schianto è stato terribile

“Le cause sono ancora da accertare ma nelle prime fase concitate, ai soccorritori la scena è apparsa subito tragica, tanto che in un primo momento si è parlato di Cossu come in pericolo di vita”. Fortunatamente, non è così, ma l’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto l’ex calciatore, ora dirigente del Cagliari, è stato comunque spaventoso. Il Corriere dello Sport scrive che “a giudicare dalle condizioni della sua Porsche, lo schianto deve essere stato terribile”. E ricostruisce in questo modo la dinamica: “Cossu era sulla Statale 554, proveniente dal Poetto. Andava verso Cagliari. L’auto ha sbandato e, all’altezza di Selargius, si è più volte schiantata sul guard raill per poi fermarsi al centro della carreggiata.” Nello schianto ha riportato diverse fratture ed un trauma cranico. Le sue condizioni saranno monitorate costantemente.