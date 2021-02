Come all’andata Osimhen vuol violare la porta di Gollini

Non segna dall’8 novembre, suo il gol decisivo contro il Bologna, ancora all’asciutto da quando è tornato in campo dopo l’infortunio alla spalla e la positività al Covid-19 che l’hanno tenuto fuori più di due mesi. Osimhen ci riprova oggi contro l’Atalanta, una rete che sarebbe importantissima per lui e ovviamente per il Napoli nella corsa per un posto alla prossima Champions League.Una rete per scacciare via il periodo negativo, la sua prima stagione in maglia azzurra è stata segnata finora da tante vicissitudini: una partenza convincente a Parma, con il suo ingresso nel secondo tempo e il passaggio di Gattuso dal 4-3-3 al 4-2-3-1 il Napoli cambiò marcia e vinse la partita. Buono l’impatto in squadra, il primo gol messo a segno proprio contro l’Atalanta nel match di andata di campionato e in assoluto una delle sue migliori prestazioni. Poi altre prove convincenti per la sua capacità di attaccare la profondità e di creare varchi importanti per gli esterni di attacco, la seconda rete al Dall’Ara, quella dell’1-0 contro la formazione di Mihajlovic. R. Ventre (Il Mattino)