Cagliari – Risalgono le quotazioni di un ex azzurro per la panchina

Non è ancora ufficiale, ma Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore del Cagliari. La squadra sarda è ancora alla ricerca del suo sostituto. Ha incontrato Semplici ed Andreazzoli, ma non è stata trovata alcuna intesa. Per questo motivo, stando a quanto riportato da Sky Sport, starebbero risalendo le quotazioni di Roberto Donadoni, assente su di una una panchina dal 2018. Donadoni è stato già tecnico del Cagliari nel 2010-2011 e con lui potrebbe essere più semplice trovare un accordo in merito allo staff, oggetto del contendere per cui si sarebbe arenata la trattativa con l’ex tecnico della Spal, Semplici. Preallertato anche un altro ex, Massimo Rastelli, ma al momento sempre proprio Donadoni ora la pista più accreditata.