Benitez e Bigon ci avevano visto lungo su Zapata, ecco quanto costò

Non conviene voltarsi e lanciare uno sguardo nel proprio passato, anche se Atalanta-Napoli spinge a farlo e ripensare a quella torrida estate del 2015, quando Duvan Zapata – solo e abbandonato -à venne lasciato ad allenarsi a bordo campo, un reietto: era costato sette milioni di euro, appena due anni prima, su indicazioni della premiata ditta Benitez & Bigon, che lo trascinarono in Italia, per lui divenuto un pertugio stretto, quel poco di tempo che gli lasciava el pipita. Eppure, nel suo part-time istituzionale, il colombiano ci infilò undici reti, alcune pure d’autore, e una pazienza infinita: io sono qua, quando ne avete bisogno. Il Napoli scelse di disfarsene, lo spedì a Udine in un prestito biennale, poi lo seguì da lontano.: Fonte: CdS