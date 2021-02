Alvino: “Il silenzio stampa non è per valutare il futuro di Gattuso”

Il Corriere dello Sport scrive che il silenzio stampa in casa Napoli è stato ordinato dal presidente De Laurentiis, il giornalista Carlo Alvino, mediante un tweet dice: “Ho una mia idea sul silenzio stampa e credo non sia legato ad alcuna decisione su Gattuso. In società stasera guardano la classifica e immagino che neanche la sconfitta di Bergamo faccia cambiare la linea che è quella oramai nota di voler continuare con questo allenatore. Immagino che si punto molto sulla settimana tipo di allenamento (dopo la probabile eliminazione dall’EUL) ed al recuperi degli infortuni per cercare di raggiungere l’obiettivo quarto posto”