Venerato: “Difficile vedere rivoluzioni tattiche contro l’Atalanta, Gattuso non ha certezze”

Il giornalista Rai Ciro Venerato, intervenuto a Kiss Kiss Napoli per parlare del modulo del Napoli contro l’Atalanta: “Difficilmente vedremo rivoluzioni tattiche contro l’Atalanta. Credo che Gattuso anche domani andrà avanti col 4-3-3 o 4-2-4-1 che sarà 4-1-4-1 in fase di non possesso. Ad oggi è difficile che Gattuso adotti la difesa a tre perché sono solo tre i difensori a disposizione dell’allenatore con tutti questi infortuni. Certezze non ne ho ma, ripeto, si andrà avanti la linea difensiva a quattro”. Ha evidenziato il noto giornalista della Rai sullo schieramento del Napoli contro l’Atalanta di Gasperini. Kalidou Koulibaly è tornato a disposizione del tecnico, ma la sua presenza contro gli orobici non è del tutto certa. Lo stesso giornalista ai microfoni dell’emittente ufficiale del Napoli ha rivelato che ci sarà un colloquio tra l’allenatore e il giocatore per decidere su un eventuale impiego dal primo minuto. Il Napoli non vuole rischiare guai peggiori o eventuali ricadute, per questo Gattuso si è preso un po’ di tempo prima di sciogliere la riserva sull’impiego del centrale difensivo franco senegalese nel match di domani.”