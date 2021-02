SERIE A – Lazio-Sampdoria, formazioni ufficiali. sfida “campana” Immobile-Quagliarella

Questo pomeriggio allo stadio “Olimpico”, fischio d’inizio alle ore 15,00, si giocherà la sfida tra la Lazio e la Sampdoria per la quarta di ritorno. Per i biancocelesti, diversi problemi in difesa, spazio all’ex Milan Musacchio. In attacco i liguri punteranno anche sugli ex Candreva e Keita.

LAZIO (3-5-2):Reina, Patric, Acerbi, Musacchio, Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa, Immobile All. S. Inzaghi

SAMPDORIA (4-3-3): Audero, Augello, Yoshida, Colley, Ferrari, Silva, Ekdal, Ramirez, Candreva, Keita, Quagliarella All. Ranieri

Fonte: gianlucadimarzio.com