Serie A/Il Bologna resiste al Sassuolo, al Mapei Stadium è parità

SASSUOLO-BOLOGNA

PRIMO TEMPO

Ad inizio gara il Bologna pressa alto il Sassuolo ed al 17′ trova il vantaggio. Barrow recupera il pallone su Marlon, serve Soriano che batte Consigli. 1-0. Al 30′ l’arbitro La Penna dopo il consulto al VAR espelle Hickey per fallo violento su Muldur, il Bologna rimane in dieci uomini. Sul finale del primo tempo ci prova Berardi a trovare il pari, ma è bravo Skorupski ad opporsi. All’intervallo Bologna 1 Sassuolo 0.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Bologna orfano di un uomo retrocede nella propria metà campo, il Sassuolo alza il baricentro e riesce a trovare il pari. Djuricic rientra sul destro, il tiro smorzato da Danilo diventa buono per Caputo che è bravo di prima intenzione a calciare e battere Skorupski. 1-1. Al 57′ verticalizzazione di Djuricic per Caputo che cross al centro dell’area superando Skorupki, ma è bravo Soumaro a chiudere su Traorè. All’85’ occasione per il Sassuolo, Soumaro rinvia corto, Berardi aggancia il pallone palleggiando e tira ma il pallone va a lato non di molto.

TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur(71’Toljan), Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli(46’Traorè), Locatelli; Berardi, M. Lopez(87’Raspadori), Djuricic(71’Defrel); Caputo. All.: De Zerbi.

A disposizione: Pegolo, Ayhan, Peluso, Chiriches, Toljan, Kyriakopoulos, Obiang, Oddei, Traore, Haraslin, Defrel, Raspadori.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Hickey; Dominguez(81’Baldusson), Svanberg(34’De Silvestri); Orsolini(62’Schouten), Soriano, Sansone(62’Skov Olsen), Barrow(62’Palacio). All.: Nicola.

A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Skoc Olsen, Mbaye, Baldursson, Palacio, Antov, De Silvestri, Schouten, Vignato, Juwara.

STADIO: Mapei Stadium, Reggio Emilia.

ARBITRI: La Penna, Margani – Lombardo, IV: Rapuano, VAR: Nasca, AVAR: Valeriani.

RETI: 17’Soriano(B), 52’Caputo(S)

NOTE: Traorè(S)

Espulso Hickey(B)

Rec.+3, +3.

A cura di Antonio Bisesti