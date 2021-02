Serie A/ Genoa-Hellas Verona 2-2: partita bellissima a Marassi!

Il primo tempo è stato molto combattuto, una partita maschia piena di contrasti, facilmente prevedibile dato che sono le squadre con più intensità attualmente della Serie A; ecco la sintesi del secondo tempo:

Pronti via il Genoa trova subito il pareggio; infatti al 48esimo, Cetin sbaglia il retropassaggio, intercettato da Shomurodov che a tu per tu con Silvestri ha insaccato all’angolino. Al 52esimo continua la maledizione di Lasagna che difronte a Perin battuto, trova il palo in pieno. Il Verona passa in vantaggio al 61esimo con il goal di Faraoni che ricevuta palla dopo un ‘uscita sbagliata di Perin ha insaccato in rete. Al 95esimo, Badelj ha trovato il goal del pareggio con una botta dai 25 metri. Dopo 5 minuti di recupero è terminato il match

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman ( 68′ Pandev ), Badelj, Zajc ( 46′ Shomurodov ), Czyborra ( 46′ Luca Pellegrini ); Pjaca ( 55′ Rovella ), Destro ( 68′ Scamacca ). All. Ballardini

VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato ( 46′ Cetin ); Faraoni ( 68′ Vieira ), Tameze ( 93′ Sturaro ), Ilic ( 82’Miguel Veloso), Lazovic; Barak; Zaccagni ( 82′ Bessa ), Lasagna. All. Juric

Ammonizioni: 56′ Strootman (G), 73′ Cetin (V)

Marcatori: 17′ Ilic (V), 48′ Shomurodov (G), 61′ Faraoni (V), 95′ Badelj (G)