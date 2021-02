Serie A/ Genoa-Hellas Verona 0-1 (1T): Partita combattuta a Marassi!

Questa sera alle ore 18:00 va in scena il match tra Genoa ed Hellas Verona valido per la 23esima giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento del primo tempo:

Al 17esimo, il Verona passa in vantaggio grazie ad una splendida giocata di Barak che dopo aver saltato un uomo ha appoggiato in area di rigore per l’accorrente Ilic che ha gonfiato la rete. Due minuti dopo il Verona sfiora il raddoppio, dato che Lasagna dopo aver superato in velocità Radovanovic, solo davanti a Perin ha calciato a lato clamorosamente. Al 23esimo, primo lampo del Genoa con Czyborra che da posizione defilata scarica un tiro che finisce però a lato non di troppo. Al 40esimo, pericoloso il Genoa con una punizione dai 25 metri circa di Zajc che si abbassa bene e termina di un soffio alta. Al 47esimo, Zajc sfiora il goal con una conclusione alta di qualche millimetro. Dopo 2 minuti di recupero è terminato il primo tempo.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Pjaca, Destro. All. Ballardini

VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak; Zaccagni, Lasagna. All. Juric

Ammonizioni:

Marcatori: 17′ Ilic (V)