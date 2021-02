Serie A 23°giornata, Lazio – Sampdoria :La decide Luis Alberto!

Serie A 23°giornata, Lazio – Sampdoria:

Buon avvio per i padroni di casa che per primi si rendono pericolosi con una conclusione di Luis Alberto dalla distanza, ma Audero è attento e nega il gol. Nulla può poco dopo l ‘estremo difensore blu cerchiato sul tiro dello stesso Luis Alberto. Dopo ottimi scambi da parte dei giocatori di Inzaghi, la palla arriva al centrocampista spagnolo che la piazza alla sinistra del portiere e porta in vantaggio i suoi. Ancora Lazio pericolosa due volte con Immobile. Il primo tiro è calciato alto, il secondo è neutralizzato da Audero. Si fa vedere la Samp con Quagliarella, che sfrutta un errore della difesa ma calcia alto sopra la traversa. Nella ripresa parte avanti la squadra di Ranieri.Augello serve Quagliarella che di testa non la prende bene, e da sotto porta la manda fuori.Ancora ospiti che ci provano, stavolta con Jankto ma il tiro viene fermato. Lazio che prova a chiudere con Fares ma lascia partire un tiro centrale e debole.

Tabellino

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva (64′ Escalante), Luis Alberto (64′ Muriqi), Lulic (56′ Fares); Immobile (86′ Caicedo), Correa (56′ Akpa-Akpro). All. S. Inzaghi

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Ferrari, Yoshida (46′ Bereszynski), Colley, Augello; Candreva (81′ Torregrossa), Adrien Silva, Ekdal; Ramirez (46′ Jankto); Keita (67′ Damsgaard), Quagliarella. All. Ranieri

Ammoniti: Adrien Silva (S), Lulic (L), Ekdal (S), Colley (S), Marusic (L), Escalante (L)