Rinnovo Fabian? Non se ne parla. Per Koulibaly torna a farsi sotto la Premier

C’è di nuovo movimento su Fabian Ruiz e Koulibaly. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023 ma al momento non ci sono segnali per un rinnovo e quindi di fronte ad un’offerta importante il club azzurro è intenzionato a fare le sue valutazioni. Già la scorsa estate si era fatto vivo l’Atletico Madrid e questa è una possibilità che tra qualche mese potrebbe tornare fortemente concreta. Per Koulibaly si profila un sorta di duello tra Manchester City e United, che da tempo stanno cercando un forte difensore centrale. Nel settembre scorso il club di Guardiola era arrivato ad offrire fino a 60 milioni di euro. Ora la situazione economica è cambiata, difficile che si possano raggiungere queste cifre ma il pressing resta alto. fonte: TmW